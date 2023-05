Waschbären-Zwillinge im Wald gefunden

Eigentlich waren sie Drillinge – doch ein Geschwisterchen überlebte leider nicht.

Stmk, NÖ. Seit kurzem gibt es einen waschechten Neuzugang im Tierschutzhaus Vösendorf: Zwei geschätzt sieben Wochen junge Waschbären wurden hier aufgenommen, nachdem sie verwaist in der Steiermark aufgefunden wurden – von einem Wanderer in einem Wald.

„Die Kleinen waren gesundheitlich in keinem guten Zustand, als sie bei uns angekommen sind. Ursprünglich waren sogar zu dritt, wobei einer leider nicht überlebte. Bei uns werden Zwillinge nun rund um die Uhr versorgt und liebevoll großgezogen,“ erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl.

Keine Spur von der Mutter der Kleinen

Intensiv. Ihrem Alter entsprechend muss die beiden Waschbären, die die Namen Niko und Elsa bekamen, alle vier Stunden, auch nachts, mit dem Fläschchen gefüttert werden. Diese intensive Betreuung gewährleistet, dass die Kleinen die notwendige Nahrung erhalten Bis für beiden Jungtiere ein geeignetes Zuhause in einem Wildpark gefunden wird, werden sie bei uns in Vösendorf ein großzügigen Gehege am Tierheimgelände untergebracht.