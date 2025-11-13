Weihnachten mit der Niederösterreich-CARD

"Wer auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, das besondere und unvergessliche Momente zaubert, für die oder den ist die Niederösterreich-CARD genau das Richtige“, ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überzeugt.

Bei den über 300 Ausflugszielen, die bei freiem Eintritt entdeckt werden können, zeigt sich Niederösterreich von seiner spannendsten und abwechslungsreichsten Seite, sagt Mikl-Leitner und unterstreicht: "Mit der CARD schenken Sie zu Weihnachten das, was sich wirklich jeder wünscht: Zeit voller gemeinsamer und unvergesslicher Erlebnisse und wertvolle Erinnerungen für die beste Zukunft unserer Kinder.“

Kurzurlaub in Niederösterreich

Die Niederösterreich-CARD ist ein Geschenk für alle Generationen – sie bringt Kinderaugen zum Strahlen, begeistert Jugendliche mit Action und Abenteuer, schenkt Eltern wertvolle Familienzeit und lädt Seniorinnen und Senioren zu entspannten Ausflügen voller Kultur und Genuss ein. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, erklärt: "Die Schneebergbahn, die Kittenberger Erlebnisgärten, die Sole Felsen Welt Gmünd, der Tierpark Stadt Haag oder das Wiener Riesenrad – das sind nur einige der 365 Ausflugsziele in und um Niederösterreich, die man mit der CARD kostenfrei entdecken kann – und viele von ihnen haben den ganzen Winter geöffnet. Die schönsten Ausflugsziele sind oft näher, als man denkt – das garantiert Begeisterung beim nächsten spontanen Tagesausflug und lohnt sich noch mehr für einen Kurzurlaub in Niederösterreich.“

Ein besonderer Christkindl-Tipp

Einen besonderen Tipp für "Christkindln“ und Unternehmungslustige hat Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-CARD: "Schon jetzt kann man ganz entspannt und unkompliziert Freude schenken: Unsere Weihnachtsaktion hat bereits am 1. November begonnen. Beim Kauf einer neuen CARD bis 31.12.2025 gilt diese drei Monate länger, nämlich schon von 1.1.2026 bis 31.3.2027 und damit 15 volle Monate - mehr Zeit, mehr Ausflüge, mehr Erlebnisse. Besonders einfach und schnell gelingt das auch über unsere NÖ-CARD-App oder als Gutschein in der print@home-Version.“