Wein erleben, statt nur verkosten – Das Weinviertel lädt zum Bleiben ein

Das Weinviertel will mehr sein als nur ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge: Mit neuen Angeboten und hochwertigen Unterkünften rund um das Thema Wein soll die Region nun auch Kurzurlauber zum Verweilen einladen. Den Auftakt macht die "Weintour Weinviertel" mit 250 teilnehmenden Weingütern.

Als beliebtes Ziel von Tagesausflügen hat sich das Weinviertel schon in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Jetzt will die Tourismusregion die Kurzurlauber mit maßgeschneiderten Angeboten auch dazu gewinnen, hier zu übernachten. Neben der Errichtung hochwertiger Unterkünfte mit Weinbezug und der Inszenierung der Weinviertler Kellergassen sind dabei die Etablierung von Leitprodukten und weintouristischen Erlebnissen das Ziel.

Diese Maßnahmen sollen die Nächtigungszahlen im Weinviertel erhöhen und die Wertschöpfung innerhalb der Region steigern. Erreichen will man das vor allem mit Hilfe jenes Produktes, dem das Landesviertel seinen Namen verdankt – dem Wein. Denn in vielen Gemeinden, in denen Weinverkostungen stattfinden, gibt es genug Möglichkeiten, auch zu übernachten. So kann man im April und Mai mit Winzern durch die Weinberge – „in die Grean“ – gehen, wozu es mehrtätige Urlaubsangebote gibt.

250 Weingüter öffnen ihre Kellertüren

Den eigentlichen Auftakt zum Verkostungsreigen im Frühjahr macht die „Weintour Weinviertel“. Dazu haben sich 250 Weinviertler Weingüter zusammengeschlossen. Am 26. und 27. April öffnen sie ihre Kellertüren und laden zum Probieren ihrer edlen Tropfen ein. Schon am Vorabend, am Freitag, dem 25. April, finden in Mailberg, Obermarkersdorf, Poysdorf, Pulkau, Retz und Wolkersdorf besondere Eröffnungsfeste statt. Dabei erwarten die Gäste neben kulinarischen Köstlichkeiten auch kulturelle Präsentationen.