Weitere Einsparungen: Donau-Uni Krems kämpft mit Finanzen

Die Universitäten sollten eigentlich Grund zum Jubeln haben, immerhin werden ihre Budgets vom Bund bis 2027 angehoben. Doch die Donau-Uni Krems hat zu kämpfen, aufgrund der Teuerung muss gespart werden - die Rede ist von rund zehn Prozent des Budgets.

Zuletzt musste die Uni bereits ihre Rücklagen auflösen, die im Millionenbereich gelegen haben sollen. Jetzt kommt es wohl noch dicker.

Die Uni geht in die Budgetplanung und bestätigt gegenüber oe24 eine angestrebte Kostensenkung von zehn Prozent. Das Budget soll sich laut Berichten bei rund 70 Millionen Euro befinden.

100 Jobs weg? Uni dementiert

Und das, obwohl das Budget vom Bund für die Universitäten künftig steigt, sogar um 50 Prozent, wie Ex-Unidirektor Friedrich Faulhammer vor Wochen gegenüber dem Kurier bestätigte.

Neben der Teuerung kommt noch ein anderes Problem hinzu, denn seit dem Umstieg zu Volluniversität vor sechs Jahren bleiben schlichtweg die Studierenden aus. Die Aufnahmekriterien schrecken zu sehr ab, das Geld bleibt daher aus.

Der Kurier spricht mit dem Verweis auf Insider gar von 100 Stellen, also einem Drittel der Belegschaft, die ihren Job verlieren könnten. Uni-Kommunikationssprecher Stefan Sagl dementiert vehement gegenüber oe24.