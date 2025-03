Weltwassertag: "Niederösterreichs Wasserversorgung ist krisenfit"

LH-Stv. Pernkopf: Wasser ist Lebensgrundlage Nummer Eins.

Anlässlich des Weltwassertages am heutigen 22. März 2025 verweist LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf auf den Wert des Wassers als natürliche Lebensgrundlage Nummer Eins: "Wir sind in Niederösterreich in der glücklichen Situation, unseren gesamten Trinkwasserbedarf aus Grund- und Quellwasser decken zu können. Eine sichere Trinkwasserversorgung ist eine wesentliche Grundlage für die hohe Lebensqualität in unserem Heimatland."

Niederösterreich verfügt über eine stark ausgebaute Wasserinfrastruktur, die auch unter Extrembedingungen eine hohe Versorgungssicherheit garantiert, was die Wetterextreme der letzten Monate - von der Hochwasserkatastrophe im September 2024 bis hin zu den Niederschlagsdefiziten des heurigen Winters - gezeigt haben. Beim Hochwasser letzten Jahres waren im Bereich der Wasserversorgung Schäden von rund fünf Millionen Euro zu verzeichnen, die mittlerweile wieder weitgehend beseitigt werden konnten.

130 Mio. Euro jährlich für Trinkwasserversorgung

Um die Wasserinfrastruktur noch krisenfitter zu machen, werden in NÖ aktuell jährlich rund 130 Millionen Euro in 230 Projekte der Trinkwasserversorgung investiert. Land NÖ und Bund fördern mit jeweils rund 20 Millionen Euro.

Eine wichtige Strategie ist die überregionale Vernetzung der Wasserleitungsnetze, um zwischen den Regionen einen Ausgleich von Wasserbedarf und -verfügbarkeit zu erzielen. Dazu wird derzeit beispielsweise von EVN eine leistungsstarke Transportleitung aus dem Raum Krems in das zentrale Waldviertel gebaut.

Ein weiteres sehr zukunftsträchtiges Gemeinschaftsprojekt von via donau und EVN betrifft eine geplante Gewässervernetzung im Raum Petronell-Carnuntum, wo ehemalige Nebenarme wieder an die Donau angeschlossen werden, um die Aulandschaft besser mit Wasser zu versorgen. Damit werden die Donauauen ökologisch aufgewertet, gleichzeitig steht mehr Grundwasser zur Verfügung, das für die großräumige Trinkwasserversorgung genützt werden kann.