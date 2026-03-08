Alles zu oe24VIP
"Wie durch ein Wunder" - Pkw-Lenker überlebt Horror-Crash im Acker
© FF Lassee

Baum entwurzelt

"Wie durch ein Wunder" - Pkw-Lenker überlebt Horror-Crash im Acker

08.03.26, 10:33
Teilen

Ein Pkw-Lenker hatte am Samstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall in Lassee (Bezirk Gänserndorf) offenbar großes Glück.  

Der Mann kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrfach und entwurzelte einen Baum, bevor es nach 80 Metern seitlich in einem Acker zu liegen kam, so die Feuerwehr. "Wie durch ein Wunder" habe der Fahrer das völlig zerstörte Auto selbst verlassen können.

© FF Lassee

Der Lenker, der laut Feuerwehr "mehrere Schutzengel" hatte, wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz zur Kontrolle ins Spital Hainburg gebracht.

© FF Lassee

Die Kräfte der Feuerwehren Lassee und Schönfeld wurden kurz vor 23.00 Uhr zu dem Unfall zwischen Lassee und Breitensee gerufen. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

© FF Lassee

Die L3003 war während des Rettungs- und Bergungseinsatzes für den Verkehr gesperrt.

