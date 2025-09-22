Wiener Motorrad-Raser in Pernitz gestoppt

Motorrad von Raser aus Wien in Niederösterreich beschlagnahmt. 19-Jährigem wurde auch der Führerschein vorläufig abgenommen.

Ein Motorradlenker ist am Sonntag im Bezirk Wiener Neustadt mit 155 statt der erlaubten 70 km/h erwischt worden. Das Bike des 19-Jährigen wurde vorläufig beschlagnahmt, seinen Führerschein ist der Wiener ebenfalls vorläufig los. Bei Kontrollen durch die Polizeiinspektion Pernitz im Bereich B21 - Rohrer Berg - Kalte Kuchl - Ochsattel wurden laut Aussendung mehrere weitere Raser ertappt. Einem Lenker wurde das Kennzeichen wegen zu geringer Profiltiefe eines Reifens abgenommen.

Die Beamten stellten zehn Organmandate wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen bzw. sonstiger Verwaltungsübertretungen aus, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem wird ein Raser der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.