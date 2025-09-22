Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Wiener Motorrad-Raser in Pernitz gestoppt
© APA/ERWIN SCHERIAU

Pernitz

Wiener Motorrad-Raser in Pernitz gestoppt

22.09.25, 12:02
Teilen

Motorrad von Raser aus Wien in Niederösterreich beschlagnahmt. 19-Jährigem wurde auch der Führerschein vorläufig abgenommen.

Ein Motorradlenker ist am Sonntag im Bezirk Wiener Neustadt mit 155 statt der erlaubten 70 km/h erwischt worden. Das Bike des 19-Jährigen wurde vorläufig beschlagnahmt, seinen Führerschein ist der Wiener ebenfalls vorläufig los. Bei Kontrollen durch die Polizeiinspektion Pernitz im Bereich B21 - Rohrer Berg - Kalte Kuchl - Ochsattel wurden laut Aussendung mehrere weitere Raser ertappt. Einem Lenker wurde das Kennzeichen wegen zu geringer Profiltiefe eines Reifens abgenommen.

Die Beamten stellten zehn Organmandate wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen bzw. sonstiger Verwaltungsübertretungen aus, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem wird ein Raser der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden