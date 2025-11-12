Alles zu oe24VIP
Wiener Neustädter Weihnachtsgutschein am ersten Tag ausverkauft
© Wiener Neustadt

Wirtschaftsbelebung

Wiener Neustädter Weihnachtsgutschein am ersten Tag ausverkauft

12.11.25, 10:29
Teilen

Der "Weihnachtsgutschein 2025“ der Stadt Wiener Neustadt war auch heuer wieder ein absoluter Verkaufsmagnet: Der Andrang in den Kasematten war enorm - am ersten Tag, um 18.50 Uhr, war der Gutschein bereits restlos ausverkauft!  

Die Stadt Wiener Neustadt setzt mit dem "Weihnachtsgutschein 2025“ wieder einen großen Impuls für die Innenstadt und lukriert damit 1 Million Euro. "Ein weiteres Jahr können wir mit dem 'Weihnachtsgutschein 2025' einen starken Impuls für unsere innerstädtische Wirtschaft setzen - so schnell wie noch nie war der Gutschein heuer ausverkauft! Es freut mich sehr, dass wir mit der Einführung 2020 jährlich einen Erfolg verbuchen können: Die Kundinnen und Kunden sparen 20 Prozent beim Kauf und die Unternehmerinnen und Unternehmer werden in ihrem Weihnachtsgeschäft unterstützt . Ich bedanke mich bei allen, die sich in den Kasematten angestellt und den Weihnachtsgutschein 2025 geholt haben. Sie unterstützen damit die lokale Wirtschaft von Wiener Neustadt", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

So funktioniert der Weihnachtsgutschein

Wiener Neustädter Weihnachtsgutschein am ersten Tag ausverkauft
© Wiener Neustadt

Die Kundinnen und Kunden bezahlen im Zuge der Aktion nur 80 Prozent des Gutschein-Werts, die restlichen 20 Prozent – also 200.000 Euro – werden von der Stadt Wiener Neustadt übernommen. Der Gutschein kann in Geschäften, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben in der Wiener Neustädter Innenstadt eingelöst werden. Alle Unternehmen, in denen der Gutschein eingelöst werden kann, sind mit entsprechenden Aufklebern oder Aufstellern gekennzeichnet und damit leicht zu erkennen.

