Windpark Großinzersdorf II von Landesregierung genehmigt

Die Niederösterreichische Landesregierung hat die Erweiterung des Windparks Großinzersdorf in der Gemeinde Zistersdorf mit den Stimmen von FPÖ, SPÖ und ÖVP einstimmig genehmigt.

"Insgesamt fünf Windräder werden bald Strom für 20.000 Haushalte erzeugen,“ so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). "Damit stärken wir den Wirtschaftsstandort Niederösterreich und erhöhen die blau-gelbe Energieunabhängigkeit. Schon jetzt ist Niederösterreich das Land mit dem meisten Ökostrom und dem größten CO2-Rückgang. Seit 2005 sind die Emissionen in unserem Bundesland um rund 40 Prozent gesunken, während die Wirtschaftsleistung im gleichen Zeitraum ähnlich stark gestiegen ist. Sowohl das Klima als auch die Wirtschaft in Niederösterreich profitieren vom Ausbau der Erneuerbaren Energie.“

Wertschöpfung, die in der Region bleibt

Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde positiv abgeschlossen, aktuell wird das Bauprojekt vorbereitet, die Inbetriebnahme ist aktuell mit Ende 2027 angesetzt. Der Windpark soll jährlich mehr als 20.000 Haushalte mit sauberem Ökostrom versorgen. Errichtet wird der Windpark von WLK energy aus Untersiebenbrunn. Schon bisher betreibt die WLK energy 30 Windräder mit rund 105 MW in Niederösterreich. CEO Gregor Erasim gibt bekannt: "Niederösterreich nimmt eine Vorreiterrolle im Ausbau der Erneuerbaren Energien ein, es freut uns hier ein starker und erfolgreicher Partner zu sein. Wir schaffen damit Wertschöpfung, die in der Region bleibt und stärken damit auch den Wirtschaftsstandort Niederösterreich!“