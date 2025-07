Wohnen in Wimpassing: Leistbar, klimafreundlich und zukunftssicher

In der Triester Bundesstraße 12 entstehen 46 geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption. Die MÖGEN setzt auf nachhaltige Bauweise, hohe Wohnqualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

In Wimpassing im Schwarzatale fiel kürzlich der feierliche Startschuss für ein neues Wohnprojekt der MÖGEN. Die neue Wohnanlage bietet leistbaren, klimafreundlichen Wohnraum in hochwertiger Ausführung. „Es ist ein MÖGEN-Meilenstein, hier erstmals ein Projekt in Wimpassing zu realisieren“, betonte Andreas Holzmann, Obmann der MÖGEN. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Nachhaltigkeit: Die Wärme- und Warmwasserversorgung erfolgt über Fernwärme und Photovoltaik-Anlagen auf den begrünten Dächern.