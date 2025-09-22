Alles zu oe24VIP
Eine große Abordnung der bunten Stadtregierung mit Erster Vizebürgermeisterin Erika Buchinger an der Spitze gratulierte der Familie Wilczek zum besonderen Jubiläum ihrer "Würstl Boutique". 
© Stadt Wiener Neustadt/Maurer

Wiener Neustadt

"Würstl Boutique Wilczek" feierte 65-Jahr-Jubiläum

22.09.25, 10:24
Teilen

Heuer feiert der Wiener Neustädter Familienbetrieb "Würstl Boutique Wilczek" am Marienmarkt 65 Jahre! Wolfgang und Patricia Wilczek führen den Betrieb in dritter Generation. Mit Sohn Mathias steht nun auch schon die vierte Generation hinter der Theke. 

Begonnen hat alles 1960 mit einem mobilen kleinen Wagen und nur drei verschiedenen Sorten Würstel. Was gleich blieb? Der Standort und die Beliebtheit bei den Kundinnen und Kunden. Am Samstag feierten Wolfgang, Patricia, Mathias und Sebastian Wilczek mit Familie, Freunden, Weggefährten und Stammgästen ihr großes Jubiläum.

"Die 'Würstl Boutique Wilczek' ist von unserem Hauptplatz einfach nicht wegzudenken - eine echte Wiener Neustädter Institution. Dass nun nach 65 Jahren bereits die vierte Generation tätig wird, zeigt überdies die familiäre Verbundenheit der Wilczeks mit ihrem Stand. Dies merken auch die Kundinnen und Kunden, und so erklärt sich nicht zuletzt auch der Erfolg des Unternehmens. Seitens der Stadt Wiener Neustadt gratulieren wir zum besonderen Jubiläum, bedanken wir uns für die Treue zu unserem Hauptplatz und wünschen weiterhin viel Erfolg", so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Erste Vizebürgermeisterin Erika Buchinger (beide ÖVP).

In den 1970ern gab's den ersten kleinen und fixen Stand am Hauptplatz, der sich schlussendlich zu einer richtigen Imbissbude entwickelte. Es folgte die Einmietung in einen Stand des Marienmarktes, auch die Speisekarte wurde erweitert, etwa mit dem "Marienmarkt-Burger", verschiedensten Boxen to go uvm. Der Stammkundenbaum ist über die Jahrzehnte enorm, viele Kundinnen und Kunden kommen seit Kindertagen zu den Wilczeks und holen sich auch noch die gleichen Speisen.

