Zelt bei Mittelalterlager brannte nieder – 14 Verletzte

In den frühen Morgenstunden kam es auf einem mittelalterlichen Lagergelände in Purgstall zu einem Zeltbrand, bei dem 14 Personen verletzt wurden. Aus bisher unbekannter Ursache geriet eines der Zelte in Brand. Dank des schnellen Eingreifens anwesender Personen, die mit Feuerlöschern ausgerüstet waren, konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitgehend unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr Purgstall übernahm die Nachlöscharbeiten und kontrollierte das Gelände auf Glutnester. Das betroffene Zelt brannte jedoch vollständig ab.

Ein zufällig anwesender Notfallsanitäter leitete umgehend die Erstversorgung ein. Aufgrund der Vielzahl an Verletzten wurde ein Großeinsatz (NF10 – Notfall groß) ausgelöst. Zahlreiche Rettungskräfte aus den Bezirken Scheibbs und Melk, sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Koordinator der Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich, wurden zur Unterstützung entsandt. Insgesamt wurden 15 Personen medizinisch betreut, 14 von ihnen – darunter ein Kind – mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die genaue Ursache des Brandes wird derzeit von der Polizei ermittelt.