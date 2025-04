Zwei Kleinkinder sterben bei Wohnungsbrand in NÖ

Zwei Kinder (2 und 4) sind am Samstag bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Gmünd in Niederösterreich ums Leben gekommen.

Die Mutter wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus geflogen, teilte die Feuerwehr auf APA-Anfrage mit. Ausgebrochen waren die Flammen in dem Mehrparteienhaus während der Mittagszeit. Das Objekt wurde evakuiert, wie der ORF Niederösterreich berichtete. Die Rettung versuchte noch, beide Kinder zu reanimieren - allerdings erfolglos. Es konnten keine Lebenszeichen mehr festgestellt werden, teilte die Feuerwehr in einer Aussendung mit. Die schwerverletzte Frau, offenbar die Mutter, wurde in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Bereits bei der Alarmierung waren die Helfer über die vermissten Personen im Gebäude informiert worden. Mehrere Atemschutztrupps starteten dann parallel mit der Brandbekämpfung und der Suche. Starke Rauchentwicklung als Problem Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung über ein Hubrettungsgerät sowie mithilfe von Brandfluchthaueben durch das verrauchte Stiegenhaus gerettet werden. Insgesamt wurden fünf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital eingeliefert. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Zur medizinischen und psychologischen Betreuung ausgerückt sind ein Akutteam von Notruf NÖ, ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes Niederösterreich sowie Feuerwehrpeers. An Ort und Stelle waren zudem 16 Mitglieder des Rettungsdienstes sowie zehn Polizisten. Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen.