× Zwei Tage voller Spielspaß in der SCS

Am 18. und 19. April verwandelt sich die Westfield Shopping City Süd in Vösendorf erneut in ein Paradies für Spiele-Fans.

Nach dem riesigen Erfolg im Vorjahr lädt die Westfield Shopping City Süd in Zusammenarbeit mit Thalia zum großen Spielefest ein. Am 18. und 19. April wird das gesamte Erdgeschoss zu einer riesigen Spielewelt. Vom New Yorker Plaza bis zum Waterplaza können Besucher an über 60 Spieletischen neue Brettspiele ausprobieren, testen und direkt vor Ort kaufen. Egal, ob Strategiespiele, actionreiche Abenteuer oder Kinderspiele – für jeden ist etwas dabei!

"Spielen bringt Menschen zusammen – und genau das macht das Spielefest in der Westfield Shopping City Süd so besonders. Gemeinsam mit Thalia schaffen wir einen Ort, an dem Jung und Alt zusammenkommen, neue Spiele entdecken und gemeinsam Spaß haben können", so Zsolt Juhasz, General Manager Westfield Shopping City Süd.

Mitmachaktionen und kreative Highlights

Neben den vielen Spielstationen erwarten die kleinen Gäste auch tolle Mitmachaktionen. Kinder können beim Ostereier-Basteln und Kinderschminken ihre Kreativität ausleben.

© David Alscher ×

Ein besonderes Highlight: Der Stempelpass. Wer an verschiedenen Stationen fleißig Stempel sammelt, bekommt eine süße Überraschung der Confiserie Heindl – solange der Vorrat reicht!