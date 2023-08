Obdachlosen-Killer: Demo gegen Gewalt

Heute findet eine Kundgebung in Wien statt.

Wien. Noch immer ist der Obdachlosen-Killer von Wien auf freiem Fuß. Konkrete Hinweise auf einen Täter gibt es bisher nicht. Mittlerweile wurde ein Kopfgeld von 10.000 Euro ausgeschrieben. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagt Polizei-Sprecherin Barbara Gass. Die wehrlosen Opfer wurden jeweils unvermittelt attackiert. Zwei von drei Opfern starben, ein 56-Jähriger wurde auf einer Parkbank beim Handelskai tot aufgefunden, ein 55-Jähriger wurde am Hernalser Gürtel schwer verletzt aufgefunden, er starb nach der Attacke im Spital.

Demo gegen Gewalt

Demo. In Wien reagierte man bereits mit der Ausweitung an Schlafplätzen. Zu der Demo „Stoppt Gewalt an Obdachlosen“ rufen Aktivisten auf. Die Kundgebung soll heute um 17 Uhr auf der Mariahilfer Straße, Ecke Neubaugasse stattfinden. „Wir fordern nicht nur die sofortige Öffnung von Notquartieren, um Menschen, die auf der Straße leben müssen, Schutz zu bieten, sondern auch für sicheren Wohnraum für alle“, sagt Kai Nemiete, Sprecherin der Gruppe „Zwangsräumungen verhindern“.