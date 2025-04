1. Mai von SPÖ, KPÖ und FPÖ in Linz

In Linz findet am Donnerstag nicht nur der zweitgrößte Maiaufmarsch Oberösterreichs statt.

Linz. Die Linzer Sozialdemokratie hält am Tag der Arbeit am 1. Mai in der Linzer Innenstadt die zweitgrößte Maikundgebung Österreichs ab. Einer langen Tradition folgend, startet der Festzug über die Landstraße um 9 Uhr beim Volksgarten, rund eineinhalb Stunden später findet die Festrede von Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) am Hauptplatz statt. Das diesjährige Motto „Wir halten. Zu dir. Linz“ steht sinnbildlich für die Teilnahme der unterschiedlichen Sektionen, Vereinen, Organisationen und Betriebe. „Das Motto bekräftigt aber auch die Verbundenheit der Linzer Sozialdemokratie mit dieser Stadt, die sie seit 1945 maßgeblich mitgestalten darf“, erklärt Bezirksparteivorsitzender Prammer. „Die Sozialdemokratie und die Bevölkerung der Stadt Linz gehen seit 80 Jahren treu Seite an Seite. Diese starke Beziehung wurde erst im Jänner mit meiner Wahl zum Bürgermeister eindrucksvoll bestätigt“, sagt Prammer.

Für Getränke und Snacks sowie Sitzgelegenheiten während der Kundgebung am Hauptplatz ist gesorgt. Für die kleinen Gäste wartet eine Hüpfburg der Linzer Kinderfreunde.

Zum alternativen 1. Mai ruft das Bündnis Mayday auf. Dieser zweiter Umzug startet um 10.30 Uhr im Schillerpark, führt ebenfalls durch die Innenstadt und endet gegen 12 Uhr am Hauptplatz. Ab 14 Uhr veranstaltet die KPÖ dann ein Straßenfest in die Melicharstraße.

Am 1. Mai kommt es aufgrund der Mai-Aufmärsche zu Unterbrechungen und Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Es fallen alle Straßenbahnlinien von 8.30 bis 13 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße sowie Landgutstraße aus.

Die FPÖ feiert ab 10.30 Uhr am Urfahranermarkt, Bundesparteiobmann Herbert Kickl wird eine Rede schwingen.