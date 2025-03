10 Jahre European Street Food Festival: Jubiläumstour in Oberösterreich

Das European Street Food Festival feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum! Die Jubiläumstour bietet in Oberösterreich gleich zwei großartige Events in Asten und Kirchdorf.

Asten/Kirchdorf. Das European Street Food Festival feiert 2025 sein 10-jähriges Jubiläum und macht im Rahmen dieser Jubiläumstour auch wieder Halt in Oberösterreich. Am 15. und 16. März werden die Besucher am Marktplatz in Asten direkt frisch vor Ort in den Food Trucks bekocht, bevor das Street Food Festival am 22. und 23. März die Innenstadt von Kirchdorf erobert. Besucher dürfen sich auf eine kulinarische Weltreise mit unzähligen Street Food-Ständen freuen, die mit internationalen Spezialitäten und kreativen Gerichten begeistern. Ein absolutes Highlight für Foodies und alle, die das besondere Geschmackserlebnis suchen.

