Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Hilfe bei Förderanträgen
© Getty

OÖ holt am meisten

145 Mio. Euro Fördergelder vom Bund für Forschung in Oberösterreich

28.08.25, 10:46
Teilen

Das Erfolgsrezept: Die Standortagentur Business Upper Austria hilft Unternehmen bei den Förderanträgen. 

OÖ. 145,3 Mio. Euro Fördermittel konnte Oberösterreich im Vorjahr bei der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) abholen. Das geht aus dem aktuellen Bundesländerbericht der FFG für das Jahr 2024 hervor. „Die Fördergelder der FFG sind ein wichtiger Impuls für Oberösterreichs Unternehmen und Forschungseinrichtungen und damit für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts OÖ“, hebt Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) hervor.76,9 Mio. Euro – und damit mehr als die Hälfte der Fördermittel – lukrierte Oberösterreich in den themenoffenen Basisprogrammen. Anders als in den thematischen und Strukturprogrammen können Organisationen hier eigene Forschungsthemen einreichen und bearbeiten. In den thematischen Programmen legte Oberösterreich erneut zu: Im Vorjahr flossen hier 48,3 Mio. Euro an Fördergeld in unser Bundesland, um fünf Prozent mehr als 2023. In den Strukturprogrammen holte Oberösterreich 2024 18,9 Mio. Euro ab.Inhaltlich dominiert bei den Förderungen in Oberösterreich das Thema Produktion mit einem Anteil von 35,9 Prozent, gefolgt von Energie/Umwelt mit 23,3 Prozent und Informations- und Kommunikationstechnologie mit 17,1 Prozent. „Produktionstechnologien hatten in Oberösterreich damit weitaus mehr Gewicht als im österreichischen Durchschnitt, wo sie einen Anteil von 16,9 Prozent hatten“, so Achleitner.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden