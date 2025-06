16-Jähriger sticht auf eigene Mutter ein

In Pasching (Bezirk Linz-Land) soll es Sonntagnachmittag offenbar zu einer Messerattacke gegen eine Frau gekommen sein, die bei dem Angriff eine Stich- und mehrere Schnittverletzungen erlitt.

Oberösterreich. Am Sonntagnachmittag kam es in einer Doppelhaushälfte in Pasching (Bezirk Linz-Land, OÖ) zu einer schweren Messerattacke. Ein 16-jähriger Jugendlicher soll laut ersten Informationen seine Mutter mit einem Küchenmesser angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Sie erlitt eine Stich- sowie mehrere Schnittverletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Kepler Universitätsklinikum Linz eingeliefert.

Die Schwester des Täters wurde leicht verletzt und ebenfalls medizinisch betreut. Eine Nachbarin alarmierte gegen 14:00 Uhr die Einsatzkräfte. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst vom Tatort. Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung ein. Am späten Nachmittag kehrte der Jugendliche an den Tatort zurück, wo er nach einer Täteransprache durch die Polizei widerstandslos festgenommen wurde.

Die Tatwaffe – ein Küchenmesser – wurde sichergestellt. Die Spurensicherung war noch am Nachmittag im Einsatz. Bei dem mutmaßlichen Täter dürften offenbar psychische Probleme bekannt sein.