22-Jähriger geht vor Augen seiner Geschwister unter - tot

Der junge Mann wurde tot aus dem Badesee geborgen.

Ein 22-Jähriger ist Montagabend in einem Badesee im Bezirk Perg gestorben. Der Deutsche war mit seinen drei Geschwistern an dem See. Als er zu einem Holzsteg schwamm, sei er laut Angaben der Geschwister plötzlich untergegangen und nicht mehr aufgetaucht.

© FF St. Georgen/Gusen

Der junge Mann wurde durch Taucher der alarmierten Feuerwehr St.Georgen/Gusen gegen 22.00 Uhr geborgen.

© FF St. Georgen/Gusen

Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, eine Obduktion wurde angeordnet, so die Polizei.