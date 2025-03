23. Nostalgie-Skifest auf dem Feuerkogel: Schifahren wie zu Großeltern's Zeiten!

Am Samstag, den 22. März 2025, geht das 23. Nostalgie-Schifest am Feuerkogel in Ebensee über die Bühne. Unter dem Motto "Schifahren wie zu Großeltern's Zeiten!" erleben die Besucher einen spritzigen Riesentorlauf mit historischen Skiern und nostalgischer Ausrüstung.

Ebensee. Das 23. Nostalgie-Skifest in Ebensee findet am 22. März 2025 wieder auf dem Feuerkogel statt. Schon seit 98 Jahren bringt die Seilschwebebahn Skifahrer auf den Ebenseer Hausberg. Seit 2000, also bereits seit 25 Jahren, treffen sich Nostalgieskifahrer aus Österreich, Deutschland und weiteren Ländern zum Riesentorlauf in nostalgischer Ausrüstung. Die Teilnehmer kommen mit Holzskiern, Lederschuhen und Trachtenkleidung zum Wettkampf. Im Anschluss gibt es einen Partnerlauf und die Siegerehrung im Feuerkogelhaus. Das Event bietet den Zuschauern ein einmaliges Erlebnis, mit einem umfangreichen Rahmenprogramm und Musik. Die Seilbahn fährt bis 17 Uhr, eine Sondergondel fährt noch einmal um 21 Uhr.