274 Millionen Euro für Hochwasserschutz in OÖ

"Hochwasserschutz hat in OÖ Priorität", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP).

OÖ. Das vergangene Hochwasser im September des Vorjahres hat eines gezeigt: Die

Schutzmaßnahmen, die um hunderte Millionen Euro seit den verheerenden

Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013 errichtet wurden, haben gehalten und vor Schäden

in weitaus größerem Ausmaß bewahrt. In Oberösterreich waren 2024 besonders das südliche

Innviertel und das Mühlviertel von extremen Wasserführungen betroffen. Dank bereits

bestehender Rückhaltemaßnahmen und Hochwasserschutzanlagen waren nur kleinräumige

Überflutungen zu verzeichnen. „Der vergangene Herbst hat uns einmal mehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig unsere

Bemühungen und Investitionen im Bereich des Hochwasserschutzes sind“, sagt LH

Thomas Stelzer (ÖVP).

129 Rückhaltebecken in Betrieb oder im Bau

Die Schaffung von Rückhaltebecken und Retentionsräumen ist ein zentraler Bestandteil des

Hochwasserschutzes in OÖ. Derzeit sind 129 Rückhaltebecken in Betrieb oder im Bau,

wodurch 20 Millionen m³ Retentionsvolumen geschaffen wurden. Weitere 26 Becken sind

in Planung. Es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass gemäß der vorliegenden Planungen

Rückhaltebecken an der Feldaist oberhalb von Freistadt für die Hochwassersicherheit der

Stadt und in Folge mit einer überregionalen Wirkung bis in die Siedlungsräume der

Unterliegergemeinden unbedingt erforderlich sind. Seit 2013 wurden 166 Hochwasserschutzprojekte mit

Gesamtkosten von ca. 172 Mio. Euro bis 2024 umgesetzt.

Im Gewässernetz in Oberösterreich, ausgenommen der Donau, sind derzeit 52

Hochwasserschutzmaßnahmen und wasserbauliche Planungen ohne

Instandhaltungsmaßnahmen mit einer Gesamtinvestition von 104 Mio. € geplant oder auch

schon in Umsetzung. Die größten anstehenden Projekte für 2025 sind der Hochwasserschutz im Attergau, in Timelkam und in Rottenbach.





© FF Kremsmünster ×

An der Donau in Oberösterreich sind derzeit 29 Hochwasserschutzmaßnahmen undwasserbauliche Planungen mit einer Gesamtinvestition von in etwa 170 Mio. Euro geplantoder auch schon in Umsetzung. Das Hochwasserschutzprojekt im Handeshafen Linz mit Gesamtkosten von 35,7 Mio. €, im Bereich des Ars Electronica Centers Linz werden 700.000 Euro investiert.