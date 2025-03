4 Meter hohe 3D Riesenblumen in der Welser Innenstadt

Wels macht sich frühlingsfit: Vor drei Jahren hatte Wels noch um 300 weniger Gastgartenplätze.

Wels. Die Welser Innenstadt blüht auf: Während die Messe „Blühendes Österreich“ von 4. bis 6. April tausende Besucher nach Wels zieht und die Stadtgärtnerei über 75.000 Frühlingsblumen in den Grünanlagen pflanzt, verwandelt sich auch die Innenstadt in ein blühendes Paradies. Ab heute werden in der Schmidt- und Bäckergasse die neuen Sommerdekorationen angebracht – und das Highlight: Die beliebten bunten Luftballons und Herzen - 180 Stück - kehren zurück.

Die Stadt Wels hat zudem fünf imposante vier Meter große Riesenblumen in Töpfe in Sonderanfertigungen herstellen lassen. Die 3D -Mega-Blumen aus recycelten PET-Flaschen sind ein perfekte Selfie-Spot. Wels hat viele gemütliche Platzerl: "Mit über 2.000 Gastgartenplätzen allein in der Innenstadt wird das sommerliche Urlaubsfeeling mitten in Wels zur Realität", sagt Bürgermeister Andreas Rabl. (FPÖ).

© Stadtmarketing Wels ×

Der Welser Burggarten ist ein wichtiger innerstädtischer Frei- und Erholungsraum im Zentrum der Stadt. Im vergangenen Jahr wurden der Spielbereich erneuert, eine Sitzmauer errichtet und in Sitz- und Liegeelemente investiert. Heuer erfolgt die Sanierung des Wegnetzes.