86-Jähriger irrte nach Unfall auf Westautobahn herum
© APA

Polizei-Einsatz

19.10.25, 09:43
Gefährliche Szenen haben sich in der Nacht auf Sonntag auf der Westautobahn (A1) im Bereich Innerschwand (Bezirk Vöcklabruck) ereignet.

Ein 86-Jähriger war in einen Straßengraben geraten und irrte nach dem Unfall auf der Fahrbahn umher. Mehrmals kam es laut Zeugen zu brenzligen Situationen.

Auf die alarmierte Polizei machte der Senior einen verwirrten Eindruck. Tatsächlich hatte man ihn schon seit Mittag als vermisst gemeldet, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der kasachische Staatsbürger aus Deutschland war sich nicht einmal bewusst, in Österreich zu sein. Aufgrund der fragwürdigen Umstände fragte die Polizei bei der zuständigen Inspektion des deutschen Wohnsitzes nach.

