Bade-Drama in Wels: 6-Jähriger wiederbelebt

Mädchen dürfte versucht haben, zu ihren größeren Cousins zu schwimmen.

Ein sechsjähriges Mädchen hat heute, Sonntag, kurz nach Mittag in einem Schwimmbad in Wels in Oberösterreich wiederbelebt werden müssen. Der Bademeister hatte das im Wasser treibende Kind bemerkt und mit einem Kollegen geborgen. Es dürfte ein bis zwei Minuten ohne Bewusstsein im Wasser gelegen sein, teilte die Polizei mit.



Die Sechsjährige war gemeinsam mit ihrem Vater, einem 34-jährigen Mann aus Nordmazedonien, und ihren zehn- und zwölfjährigen Cousins im Schwimmbad gewesen. Zuerst war sie mit ihren Cousins im seichten Kinderbereich gewesen. Das Mädchen wollte dann aus dem Wasser zu ihrem Vater gehen, der von der Grünfläche meist Sichtkontakt zu den Kindern hatte. Die Buben schwammen zur Rutsche und achteten nicht mehr auf ihre Cousine. Diese dürfte versucht haben, zu ihren Cousins zu schwimmen und im tieferen Wasser untergegangen sein. Die Sechsjährige war nach der Reanimation durch die Bademeister wieder bei Bewusstsein, sie wurde ins Klinikum Wels gebracht.

Einjähriger fiel im Bezirk Mödling in Badesee

In Münchendorf (Bezirk Mödling/NÖ) ist am Sonntag ein einjähriger Bub aus Wien-Hietzing in den Großen Gemeindesee gefallen. Das Kind dürfte sich zu Mittag in einem unbeobachteten Moment aus einem Laufstall befreit haben, berichtete die Polizei. Eine Nachbarin holte den Buben, der bei Bewusstsein war, aus dem Wasser. Der Rettungshubschrauber Martin 5 flog ihn zur Abklärung ins Landesklinikum Mödling.



Der Unfall hatte sich laut Landespolizeidirektion Niederösterreich gegen 11.45 Uhr ereignet. Die Nachbarin hatte mitbekommen, dass das Kind in den See gefallen war. Sie konnte den Einjährigen kurz darauf aus dem Wasser retten. Der große Gemeindesee ist einer von mehreren Badeseen im Gemeindegebiet von Münchendorf.