Eine auf Facebook gegründete Gruppe ruft heute um 19 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung für die ermordete Michelle F. (16) am Stadtplatz in Steyr auf: „Wir bringen unsere Trauer auf die Straße und entzünden für Michelle eine Kerze“, so die Veranstalter.

Doch auf Facebook und Co. gehen jetzt wegen der Mahnwache die Wogen hoch: Einige User warnen, dass die rechte Szene die Veranstaltung für sich in­strumentalisiert will. Auch der bekannte Identitäre Martin Sellner ruft auf Youtube dazu auf, an der „politischen Mahnmache“ teilzunehmen: „Wenn ihr aus Wut Widerstand machen wollt, sehen wir uns in Steyr.“ Aber auch die linke Szene in der Stadt macht mobil – sie hätte aber nur „verrückten Hass“, wird auf Facebook geätzt. Die Polizei in Steyr ist heute jedenfalls alarmiert.