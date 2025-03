After-OP-Eis gegen Übelkeit von Narkose

Es gibt Wassereis in den Geschmacksrichtungen Cola und Pfirsich für frisch operierte Patienten.

Schärding/Vöcklabruck. Das Klinikum Schärding setzt auf eine innovative und zugleich einfache und kostengünstige Maßnahme zur Verbesserung des Patientenkomforts: Ab sofort erhalten die Patienten im Aufwachraum eine Tüte Wassereis.

Nach einer Operation erstmal ein Wassereis? Klingt nach einer Sommerüberraschung, welche am Klinikum Schärding seit kurzem Realität ist, denn diese Maßnahme bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Laut wissenschaftlichen Erkenntnissen kann Wassereis Übelkeit nach der Narkose lindern, sorgt für eine angenehme Erfrischung bei trockenem oder schlechtem Geschmack im Mund und kann Halsschmerzen vorbeugen. Zudem trägt es dazu bei, den Einsatz von Medikamenten gegen postoperative Übelkeit erheblich zu reduzieren.

Aus diesem Grund gibt es im Aufwachraum des Klinikum Schärding neben Überwachung und Therapie seit einigen Tagen auch ein Wassereis in den Geschmacksrichtungen Cola und Pfirsich für frisch operierte Patienten. „Das Wassereis kann auftretende Nebenwirkungen lindern oder gar verhindern, da es die Mundschleimhaut befeuchtet und schneller abschwellen lässt. Zudem regt es den Speichelfluss an. Der Körper wird durch das Eis zusätzlich mit Flüssigkeit und Kohlenhydraten versorgt“, erklärt Primar Thomas Meindl, Leiter des Instituts für Anästhesie und Intensivmedizin sowie Ärztlicher Direktor am Klinikum Schärding und fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, den Patientinnen und Patienten den bestmöglichen Komfort zu bieten und ihre rasche Erholung nach operativen Eingriffen zu unterstützen. Wassereis ist eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit, das Wohlbefinden nach einer Operation zu steigern.“

In Vöcklabruck wird bereits seit längerem After-OP-Eis verteilt.