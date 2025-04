AK empfiehlt Preisplattform: 350.000 Produkte im Vergleich

Preise steigen, Packungen schrumpfen – Konsument:innen zahlen drauf. Die AK Oberösterreich empfiehlt daher die Plattform preisrunter.at für transparente Preisvergleiche bei Lebensmitteln.

Während Preise steigen und Packungen schrumpfen, hilft preisrunter.at beim Durchblick. Die unabhängige Plattform listet über 350.000 Produkte tagesaktuell – ein Muss für alle, die sparen wollen. Mit Preisalarm, Warenkorb, Sortierfunktionen und Vergleich zu Deutschland macht sie versteckte Preiserhöhungen sichtbar und zeigt, wo Einkaufen am günstigsten ist.

