Alles neu im 6. Stock: Komfort und Lebensqualität im PEK Kirchdorf

Im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf ist der Umbau abgeschlossen: Die Sonderklasse und die Palliativeinheit erstrahlen ab sofort in neuem Glanz und bieten mehr Komfort und Lebensqualität für Patienten.

Nach sieben Monaten Umbau wurde die Sonderklassestation im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf neu eröffnet. 14 Einbett- und drei Doppelzimmer bieten moderne Ausstattung, helle Farben und komfortable Bäder.

Auch die neue Palliativeinheit auf derselben Etage wurde fertiggestellt: Vier Einzelzimmer bieten Patienten mit unheilbaren Erkrankungen eine wohnliche Umgebung. Moderne Pflegehilfen und ein großer Aufenthaltsraum schaffen beste Bedingungen. „Wir freuen uns, unseren Patienten und Mitarbeitern ein Umfeld mit höchstem Wohlfühlfaktor bieten zu können“, sagt Bereichsleiterin Eva Gerdsmann.

