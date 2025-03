"Am Ende wird alles ein Garten"-Albumpräsentation von Garish

Etablierte Indie-Band veröffentlicht ihr erstes Album mit neuen Songs seit 2019.

Linz. In einer Zeit, in der Aufmerksamkeitsspannen in Wegwisch-Bewegungen gemessen werden und ihre Ursachen von einer gewissen Kurzlebigkeit erzählen, sind die Dinge, die wirklich bleiben, umso bemerkenswerter. Die burgenländischen Pop-Feingeister Garish sind in der österreichischen Musikszene ein stabiler Anker seit über 25 Jahren. Das musikalische Viergespann macht seine Musik zwischen Hoffnung und Eskapismus, zwischen dem Touch Ironie hier und der zornigen Portion Wehmut da; textlich stets clever verpackt, aber doch aus der Seele sprechend. Am Donnerstag, 20. März, kann man Garish live im Linzer Posthof erleben.