Am Südbahnhofmarkt eröffnet neuer Bienenladen

Die Bienen summen es von den Dächern: Am Südbahnhofmarkt ist bald das Trend-Gesundheitsprodukt Oxymel erhältlich.

Linz. Der Bienenladen des OÖ Landesverbands für Bienenzucht eröffnet am 1. August am Linzer Südbahnhofmarkt. Geboten wird ein breites Sortiment an regionalen Honigen, Bienenprodukten und Mitmachstationen an den Eröffnungstagen.

In der Koje 11 erwartet Besucher ein vielseitiges Sortiment an regionalem Honig, Bienenprodukten, Naturkosmetik sowie ausgewählten Spezialitäten. Immer wieder werden wechselnde Imker aus allen Regionen Oberösterreichs zusätzlich ihre Produkte anbieten – und so die geschmackliche Vielfalt der heimischen Imkerei erlebbar machen.

Eröffnungstage am 1. und 2. August: Erleben, Mitmachen, Verkosten

Zum Auftakt lädt der Bienenladen zu zwei besonderen Eröffnungstagen ein. Ein Schaubienenstock mit lebenden Bienen ermöglicht spannende Einblicke in das Leben im Bienenvolk – fachlich begleitet von einem erfahrenen Imker. Bei der Schauschleuder kann man live miterleben, wie der Honig aus den Waben geschleudert wird – und sich anschließend selbst ein Glas frisch geschleuderten Honigs abfüllen.

Für Kinder gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Wachs-Kerzenrollen, Bastelstationen, dem Spiel „Stachel-Stopptanz“ und der Möglichkeit, selbst in die Rolle eines Imkers zu schlüpfen. Es gibt außerdem Honigverkostungen sowie die Möglichkeit Oxymel und weitere Produkte kennenzulernen und zu verkosten.

Honig-Automat mit 24/7-Zugang & Erreichbarkeit

Für alle, die außerhalb der Marktzeiten Lust auf regionalen Honig haben, gibt es den neuen Honig-Automaten direkt bei Koje 11. Dort stehen rund um die Uhr verschiedene Honigsorten, Wabenhonig, Honigschokolade und weitere Spezialitäten zur Auswahl – bequem bezahlbar mit Bankomatkarte. Ein weiterer Honig-Automat befindet sich in Linz-Urfahr, Pachmayrstraße 57. Der Bienenladen in Urfahr ist bequem mit dem Auto erreichbar – genügend kostenfreie Parkplätze sind vorhanden. Auch der Südbahnhofmarkt ist gut erreichbar (Bushaltestellen Gruberstraße, Weißenwolfstraße, Europaplatz) und bietet für Autofahrer 30 Minuten Gratis-Parken am Marktgelände (Mo, Mi, Do) sowie Stellplätze in der Tiefgarage Südbahnhofmarkt.

Nachhaltigkeit, Regionalität und Qualität im Mittelpunkt

„Der neue Bienenladen und der Honig-Automat sind eine Bereicherung für den Südbahnhofmarkt. Regionaler, hochwertiger Honig aus ganz Oberösterreich mit immer wechselnden Anbietern kann künftig rund um die Uhr mitten in der Stadt gekauft werden“, freut sich Vizebürgermeister und Marktreferent Martin Hajart (ÖVP) über die neue Imker-Koje samt 24-Stunden-Honig-Automat am Markt.„Mit dem Bienenladen am Südbahnhofmarkt wollen wir die Vielfalt der oberösterreichischen Imkerei erlebbar machen – und zugleich das Bewusstsein für die wertvolle Arbeit und die Bedeutung unserer 8.500 Imkerinnen und Imker stärken“, so Herbert Vitzthum, Präsident des OÖ Landesverbands für Bienenzucht.Das Sortiment reicht von Honigen bis hin zu Propolis, Blütenpollen, Naturkosmetik und handgefertigten Wachsprodukten. Ergänzt wird das Angebot durch Verkostungen und fachlicher Beratung vor Ort. Ein Highlight ist außerdem das wechselnde Angebot von Honigen von heimischen Imkern.