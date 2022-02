Arbeiter (48) trennte sich Unterarm ab

Frau schaltete den Motor ein, während ihr Mann an den Schneidblättern hantierte.

Vöcklamarkt. Bei Arbeiten mit einer Leistensäge ist am Samstag gegen 8.15 Uhr einem 48-jährigen Mann in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) ein Unterarm abgetrennt worden. Der 48-Jährige hatte gemeinsam mit seiner 59-jährigen Frau - beide stammen aus Kasachstan - an der Maschine gearbeitet. Während einer Pause öffnete der Mann den Schutzdeckel, um an den Schneideblättern zu hantieren.

Mann ins Unfallkrankenhaus geflogen

Seine Frau, die seitlich neben ihm stand, bemerkte das nicht und schaltete den Motor ein, um weiter zu arbeiten. Dadurch wurde der rechte Hand des Mannes in die rotierenden Blätter gezogen und der Unterarm abgetrennt. Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Unfallkrankenhaus Salzburg, teilte die Polizei mit. Die Frau erlitt einen Schock. Eine technische Überprüfung der Säge ergab, dass ein Sicherungsbolzen, der die Stromzufuhr bei geöffnetem Schutzdeckel verhindern soll, abgebrochen war.