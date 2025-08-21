Alles zu oe24VIP
Automat funktioniert mit Überzeugungskraft
Ab 3. September

Ars Electronica Festival macht heuer mit KI panisch - oder auch nicht

21.08.25, 10:28 | Aktualisiert: 21.08.25, 12:33
Das heurige Festivalmotto lautet „PANIC – yes/no“. 

Linz. Beim Ars Electronica Festival von 3 bis 7. September in der Post City Linz beim Linzer Bahnhof setzen sich künstlerische Arbeiten kritisch mit der Macht globaler Technologiekonzerne auseinander, beleuchten den „Überwachungskapitalismus“ und zeigen Wege auf, wie wir unsere Rolle in einer von KI geprägten Welt zurückgewinnen können. 

Veranstaltungsorte sind die POSTCITY, das Ars Electronica Center, die Anton Bruckner Privatuniversität, das Atelierhaus Salzamt, das Lentos Kunstmuseum Linz, die Stadtwerkstatt (STWST), der Mariendom Linz, OK – Offenes Kulturhaus OÖ, FC – Francisco Carolinum Linz, sowie die Kunstuniversität Linz. 

Das offizielle Ars Electronica Opening am Mittwochabend, 3. September, lädt ein, im Mariendom gemeinsam den Start des Festivals zu feiern, bei freiem Eintritt. Highlight des Abends sind Ausschnitte der Walzersymphonie, ein Projekt, das vom Futurelab in Kooperation mit vier renommierten Musik-Universitäten im Auftrag von Johann Strauss 2025 Wien umgesetzt wird. Es spielen Musiker des Bruckner Orchesters.    

Drei Projektbespiele

Wie lässt sich eine Kamera täuschen? Wie sichtbar will man sein? Und wem gehören die digitalen Spuren, die man hinterlässt? „Digital Shadows“, ein Projekt dder JKU Linz, lädt dazu ein, diesen Fragen nachzugehen. Ganz andere Zugänge eröffnet die “KI-Wunderwelt” von Dynatrace und CoderDojo Linz: Hier wird Künstliche Intelligenz für die ganze Familie spielerisch erlebbar. 

Mit “Alter.Ego” erwartet das Publikum ein ungewöhnlicher Interaktionspartner: ein Greifautomat, der nicht mit Münzen, sondern mit Überzeugungskraft bedient wird. Ziel ist es, mit der Maschine in Dialog zu treten und ihre wechselnden Persönlichkeiten davon zu überzeugen, ein Geschenk freizugeben. Gemeinsam mit Godot erforscht das Ars Electronica Futurelab in diesem Projekt KI-Systeme mit einem gewissen Maß an Autonomie. Es geht um die Frage, wie verschiedene Persönlichkeitsprofile von KI unsere Emotionen, unser Verhalten und letztlich auch das Zusammenspiel von Mensch und Maschine beeinflussen.  

Der Zutritt zum 1. Obergeschoss in der POSTCITY ist kostenlos. Ein Tagespass um 64 Euro. ermöglicht am ausgewählten Festivaltag freien Zutritt zu allen Festival Locations, Ausstellungen, Konferenzen und Workshops

