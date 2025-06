Asphalt Art kommt auf Linzer Hauptplatz

250 Quadratmeter großes Werk zum Begehen entsteht vor dem Neuen Rathaus.

Linz. In Kooperation mit der Stadt Linz setzt die Kaiserschild-Stiftung ein besonderes Street Art-Projekt auf der Bodenfläche vor dem Neuen Rathaus um. Ein Stillleben des niederländischen Meisters Pieter Claesz aus dem 17. Jahrhundert wird von den Street Artists Jana&JS auf einer Fläche von ca. 250m2 neu interpretiert. Die offizielle Eröffnung findet am 12. Juni statt, in der Woche zuvor wird die Neuinterpretation des klassischen Werks, die bis 6. Oktober zu erleben sein wird, am Vorplatz des Neuen Rathauses aufgebracht.

© UMJ

Das österreichisch-französische Street Art-Duo Jana&JS wirft knapp 400 Jahre nach Entstehung einen aktuellen Blick auf das Gemälde von Pieter Claesz. Der Fisch am Teller wird z.B. mit einem Mangold ausgetauscht.