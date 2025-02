Auf Öl- und Gassuche in Molln: ADX will andere Flächen

Die australisch-österreichische Öl- und Gasbohrfirma ADX Energy hat weitere Aufsuchungslizenzflächen in Oberösterreich beantragt, im Gegenzug sollen laut ORF welche abgegeben werden.

ADX Energy hat die Struktur seiner Explorations- und Produktionslizenzen in Oberösterreich optimiert und sich damit neue Wachstumspotenziale erschlossen. In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Finanzministerium wurden die Lizenzgebiete angepasst, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Diese Neuausrichtung soll laut Eigenangaben vor allem die schnelle Erschließung neuer Gas- und Ölvorkommen ermöglichen.

Ein zentraler Vorteil der Lizenzanpassung sei die deutliche Ausweitung potenzieller Gasziele. Laut Unternehmensangaben habe sich die Anzahl wirtschaftlich erschließbarer, oberflächennaher Gaslagerstätten verdreifacht. Diese befänden sich in direkter Nähe zu bestehender Infrastruktur, was eine schnelle Anbindung an das Versorgungsnetz erleichtere.

Darüber hinaus konnte ADX das Lizenzgebiet so erweitern, dass nun auch das Welchau-1-Gebiet sowie das Molln-1-Gasprojekt abgedeckt seien. Letzteres habe bereits 1989 eine vielversprechende Gasproduktion von bis zu 4,0 Millionen Kubikfuß pro Tag gezeigt. Die jüngsten Untersuchungen zur Welchau-1-Bohrung könnten weitere Hinweise auf das Potenzial dieser Region liefern.