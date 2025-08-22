Aufwind für Oberösterreichs größte Windparkprojekt

Landeshauptmann Stelzer ebnet Weg für Lösung.

OÖ. Aufwind hat in Oberösterreich das heftig diskutierte größte Windparkprojekt im Land in Sandl im nördlichen Mühlviertel bekommen. Die schwarz-blaue Regierungskoalition hat bisher den Bau ausgeschlossen, da die 22 Windräder in einer künftigen Ausschlusszone stehen würden. Nun hat Landeshauptmann Thomas Stelzer in den "OÖN" erklärt, dass die entsprechende Verordnung erst 2026 kommen werde. Verfahren, die davor durchgeführt werden, wären davon nicht betroffen.

Für das private 250-Mio.-Euro-Projekt läuft die UVP bereits. Stelzers Ankündigung könnte nun den Weg zur Realisierung ebnen. Wie es aus seinem Büro am Freitag hieß, prüfe das Land derzeit noch einmal juristisch die geplante Verordnung, ein Inkrafttreten vor kommendem Jahr sei daher nicht zu erwarten. Hintergrund ist die RED-III-Richtlinie der EU: Diese verpflichtet die Staaten eigentlich, Beschleunigungsgebiete für den Ausbau erneuerbarer Energien festzulegen. Oberösterreich will aber zuerst noch ein gutes Drittel der Landesfläche als Ausschlusszone ausweisen.

© Land OÖ

"Der beständige Druck hat sich ausgezahlt", zeigte sich Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) über Stelzers "Machtwort" erfreut. "Dass sich Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP) von der FPÖ monatelang vorführen ließ, war ein energiepolitisches Trauerspiel". Das geplante Verbot des größten Energiewendeprojektes Oberösterreichs wäre die fatalste Entscheidung der schwarz-blauen Landesregierung gewesen und hätte der Energiewende, der Wirtschaft und den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern massiv geschadet", meinte Kaineder.

Zwei Familien stehen hinter Windenergie-Projekt

Hinter der Betreibergesellschaft Windenergie Sandl stehen zwei Familien, die mithilfe von Banken eine Viertelmilliarde aufstellen würden. Da das Projektgebiet einem einzigen Grundherrn - einem Forstgut im Eigentum eines Projektwerbers - gehört, wäre wohl kaum mit Einsprüchen von dieser Seite zu rechnen. Über eine Erdkabelleitung könnten mit den zu erwartenden 500.000 Megawattstunden pro Jahr rund 125.000 Haushalte versorgt werden. Sowohl der Gemeinderat als auch die Bevölkerung stehen hinter dem Vorhaben.