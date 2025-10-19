Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Ausstellung war schon in Köln zu sehen
© Erna Putz

Im Mariendom

Ausstellung „Franz und Franziska. Es gibt keine größere Liebe“

19.10.25, 17:03
Teilen

Seine Seligsprechung am 26. Oktober 2007 bei einem Festgottesdienst im Linzer Mariendom, an dem auch Jägerstätters 2013 verstorbene Frau Franziska teilnahm, fand international Beachtung. 

Linz. Franz Jägerstätter aus St. Radegund (Bez. Braunau) ist weltweit eine der bekanntesten Personen, die aus religiösen Überzeugungen den Wehrdienst für das Nazi-Regime verweigerten und dies mit ihrem Leben bezahlten. Die am 17. Oktober eröffnete Ausstellung „Franz und Franziska. Es gibt keine größere Liebe“ der internationalen katholischen Bewegung „Comunione e Liberazione“ beleuchtet nicht nur politische Hintergründe, es geht um die Liebe des Ehepaars. Und wie schon im Film „A Hidden Life“  wird in der Ausstellung die wichtige Rolle, die Franziska Jägerstätter für ihren Mann und seinen Weg gespielt hat, deutlich. Die Biografin Erna Putz   erklärt: „Die beiden waren und blieben ein liebendes und verliebtes Paar. Zudem brachte, salopp gesagt, Franziska Franz auf den Geschmack des religiösen Glaubens. Gemeinsames Beten und Bibellesen vertiefte deren Glück. Der Glaube von beiden wuchs mit der Herausforderung.“ Die Schau hat bis 26. Oktober täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden