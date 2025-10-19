Seine Seligsprechung am 26. Oktober 2007 bei einem Festgottesdienst im Linzer Mariendom, an dem auch Jägerstätters 2013 verstorbene Frau Franziska teilnahm, fand international Beachtung.

Linz. Franz Jägerstätter aus St. Radegund (Bez. Braunau) ist weltweit eine der bekanntesten Personen, die aus religiösen Überzeugungen den Wehrdienst für das Nazi-Regime verweigerten und dies mit ihrem Leben bezahlten. Die am 17. Oktober eröffnete Ausstellung „Franz und Franziska. Es gibt keine größere Liebe“ der internationalen katholischen Bewegung „Comunione e Liberazione“ beleuchtet nicht nur politische Hintergründe, es geht um die Liebe des Ehepaars. Und wie schon im Film „A Hidden Life“ wird in der Ausstellung die wichtige Rolle, die Franziska Jägerstätter für ihren Mann und seinen Weg gespielt hat, deutlich. Die Biografin Erna Putz erklärt: „Die beiden waren und blieben ein liebendes und verliebtes Paar. Zudem brachte, salopp gesagt, Franziska Franz auf den Geschmack des religiösen Glaubens. Gemeinsames Beten und Bibellesen vertiefte deren Glück. Der Glaube von beiden wuchs mit der Herausforderung.“ Die Schau hat bis 26. Oktober täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet.