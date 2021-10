× Auto crasht und landet auf Dach – Lenker tot

Der Pkw kam in einer langgezogenen Kurve von der Straße ab und wurde an einer Böschung in die Luft katapultiert.

Fraham. Ein 33-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Mittwoch mit dem Pkw auf der B129 in Fraham (Bezirk Eferding) tödlich verunglückt, sein 26-jähriger Beifahrer überlebte schwer verletzt. Der Lenker war aus unbekannter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen. Sein Wagen rammte ein Straßenschild sowie einen Leitpflock, prallte dann gegen einen Masten, wodurch das Auto auf die Straße geschleudert wurde und sich überschlug. Der Fahrer starb an der Unfallstelle, so die Polizei.