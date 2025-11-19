Alles zu oe24VIP
Bajaj will am Standort in OÖ festhalten.
Standort bleibt

Bajaj verspricht Zukunft für KTM in Mattighofen

19.11.25, 12:15
Bajaj stärkt KTM: Der Standort Mattighofen soll bestehen bleiben. 

Mattighofen. Der neue Haupteigentümer von KTM, der indische Fahrzeugkonzern Bajaj Auto, hat zugesichert, dass der Standort Mattighofen erhalten bleibt. Bei einem Treffen mit einer Delegation des Landes OÖ erklärte Vorstand Rajiv Bajaj, KTM werde „immer ein österreichisches Unternehmen bleiben“ und weiterhin führend in Entwicklung, Racing und der Produktion spezialisierter Motorräder sein.

Obwohl in Indien bereits KTM-Modelle vom Band laufen und dort deutlich günstiger produziert werden kann, steht eine Verlagerung nicht im Raum. Gleichzeitig kündigte Bajaj an, die Kosteneffizienz bei KTM weiter zu prüfen, etwa bei der Teilezulieferung.

