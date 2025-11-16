Barrierefreies Eigentum mit Alltags-Assistenz erstmals im deutschsprachigem Raum

Wer nicht in ein Seniorenheim will und das nötige Kleingeld hat, kann nach Pasching ziehen.

Pasching. Mit dem feierlichen Spatenstich fiel am 14. November der offizielle Startschuss für das Wohnprojekt „Waldemar“ in Pasching (Bez. Linz-Land). Das Diakoniewerk und die GIWOG realisieren hier ein Wohnmodell, das es im deutschsprachigen Raum so noch nicht gibt: barrierefreies Eigentum kombiniert mit einer vor Ort präsenten Alltags-Assistenz.

Menschen im Alter erwerben ihre Wohnung und zugleich den Zugang zu einem Servicekonzept, das Sicherheit, Gesundheit und Gemeinschaft stärkt.

Damit entsteht ein Zuhause, das mit den Bedürfnissen der Menschen mitwächst. Sollte einmal mehr Begleitung oder Unterstützung nötig sein, ist das Diakoniewerk verlässlich an der Seite der Bewohner/innen.Zum Spatenstich begrüßten die Projektträger Gäste aus Politik und Wirtschaft, darunter Wohnbau-Landesrat Manfred Haimbuchner (FPÖ), Sozial-Landesrat Christian Dörfel (ÖVP)und Bürgermeister Markus Hofko (ÖVP).