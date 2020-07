Bauer überrollt Lebensgefährtin mit Traktor - tot

Schock in Oberösterreich: ein Landwirt war mit seinem Traktor unterwegs, als er seine Lebensgefährtin übersah.

Rohrbach. Ein 41-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Rohrbach hat am Samstagnachmittag seine Lebensgefährtin mit dem Traktor überrollt und getötet. Der Bauer fuhr laut Polizei auf einem Wirtschaftsweg in der Gemeinde Peilstein. Dabei kam ihm seine 50-jährige Lebensgefährtin entgegen. Der Mann bemerkte die Frau nicht, sie wurde vom linken Hinterrad des Traktors erfasst und überrollt. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.