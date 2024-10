Ein oberösterreichischer Landwirt starb bei einem tragischen Traktorunfall.

Ein Landwirt ist bei einem Traktorunfall am Samstag in Waldhausen im Strudengau (Bezirk Perg) getötet worden. Der Bauer soll nach ersten Berichten von der Zugmaschine eingeklemmt und so ums Leben gekommen sein.

Nähere Informationen lagen der Polizei noch nicht vor, hieß es gegenüber der APA.