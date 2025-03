Baustellensaison 2025: Was Wels plant

Wels investiert kräftig in Straßen, Leitungen und Infrastruktur. Stadt, Land und eww Gruppe präsentieren die wichtigsten Bauprojekte für 2025 – mit teils erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Wels. Die Stadt Wels startet in die Bausaison 2025 mit umfangreichen Tiefbauprojekten. Die fast fertige Geh- und Radwegbrücke Schleißheim wird am 22. April eröffnet, während der Trodatsteg aufgrund von Sanierungen zeitweilig gesperrt wird. Auch die Rosenauerstraße erhält im Zuge des Projekts "Volksgarten Neu" ab September neue Gehwege und Asphalt.

Sperren in den Ferien

In den Sommerferien sind Feinasphaltierungen in mehreren Straßen geplant. Zudem startet das Siedlungsbauprogramm in sieben Straßenzügen. Das Land OÖ erneuert die Vogelweiderstraße sowie Gehsteige und Lärmschutzwände. Die eww Gruppe investiert 25,6 Millionen Euro in Strom-, Fernwärme- und Wasserleitungen, was zahlreiche Sperren mit sich bringt. Bürgermeister Rabl betont die Wichtigkeit der Modernisierung, Mobilitätsstadtrat Ganzert und eww-Vorstand Nöstlinger bitten um Verständnis. Aktuelle Infos unter wels.at/baustelleninformationen.