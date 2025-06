Bettelverbot in der Hauptstraße kommt

Vor der Lentia City bettelt schon jahrelang ein Punk - der braucht künftig einen neuen Standort.

Linz. Am Dienstag hat die Steiermark ein strengeres Bettelverbot beschlossen. Auch Linz plant eine Verschärfung. In der Gemeinderatssitzung am 5. Juni wird diskutiert das bestehende Verbot von der Innenstadt auf Linz-Urfahr auszuweiten.

FPÖ-Sicherheitsstadtrat Michael Raml wird einen Beschluss für ein Bettelverbot in der Hauptstraße bis Freistädter Straße inklusive Hinsenkampunterführung, Bereich Einkaufszentrum Lentia, Grünmarkt und Mühlkreisbahnhof vorlegen.

„Dass sich die Situation zuspitzt, wurde uns auch in Gesprächen mit der Polizei bereits vor Monaten bestätigt“, sagt ÖVP-Gemeinderat Mario Hofer. Man wolle die Maßnahmen aber nicht falsch verstanden wissen: „Wir kümmern uns als Stadt natürlich weiterhin um Menschen am Rande der Gesellschaft. Was wir nicht wollen in Linz, sind illegale Bettlerbanden. In den organsierten Clans, vor allem aus Rumänien, werden Menschen oft zum Betteln gezwungen. Von den wohlgemeinten Geldspenden bleibt jenen, die auf der Straße betteln, meist nichts, da sie alles an dubiose Hintermänner abgeben müssen.“