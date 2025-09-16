Alles zu oe24VIP
Markus Achleitner besucht Unternehmen.

Tour durch Bezirke

Bezirkstag mit Weitblick: Zukunft für Steyr-Land gestalten

16.09.25, 14:30
Bei seiner Bezirkstour stellte Achleitner Energie, Innovation und Beschäftigung in den Fokus. 

Steyr. Beim Bezirkstag in Steyr-Land informierte sich Landesrat Markus Achleitner über regionale Chancen und Herausforderungen. Im Zentrum stand der Besuch des Unternehmens prosolve, das mit innovativen Lösungen Arbeitsplätze sichert. Beim Kraftwerk Garsten wurde die Bedeutung der erneuerbaren Energie betont: Rund 157 Millionen Kilowattstunden grüner Strom werden hier jährlich erzeugt – genug für über 44.000 Haushalte.

"Die Wasserkraft ist generationenübergreifend ein Garant für Versorgungssicherheit", so Achleitner. Mit dem Qualifizierungsprogramm "upperWORK" will das Land zudem gezielt Menschen in Beschäftigung bringen. 385 Millionen Euro fließen 2025 in Aus- und Weiterbildung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

