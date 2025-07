Biker (38) stirbt bei Horror-Crash mit Lkw

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Motorradlenker so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Oberösterreich. Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Kollerschlag ist am Sonntagnachmittag gegen 13:10 Uhr in Oberkappel (Bezirk Rohrbach) bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war auf einem Güterweg im Ortsteil Lamprechtswiesen unterwegs, als er in einer unübersichtlichen Kurve mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Der Lastwagen wurde von einem 44-Jährigen gelenkt.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Motorradlenker so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Vorfall ereignete sich in einer langgezogenen Kurve, die offenbar schwer einsehbar war, wie "OÖN" berichtet.