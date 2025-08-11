Alles zu oe24VIP
Rettungssirene
© getty

Unfall-Tragödie

Biker (57) beim Überholen tödlich verunglückt

11.08.25, 21:15
Teilen

Der Motorradfahrer prallte gegen den Anhänger eines Lkws.

Tollet. Ein 57-Jähriger ist Montagnachmittag beim Überholen eines Lkw bei Tollet (Bezirk Grieskirchen) tödlich verunglückt. Der Biker scherte gerade auf der Landstraße aus, als ihm ein Auto auf der anderen Fahrbahn entgegenkam. Der 57-Jährige kam ins Schleudern, prallte gegen den Anhänger des Lasters und blieb auf der Fahrbahn liegen, sein Motorrad krachte in den bereits stehenden Pkw. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradlenkers feststellen, so die Polizei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

