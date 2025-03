Brand in Welser Einfamilienhaus – Keine Verletzten

Die Brandursache ist noch unklar.

Am Montagfrüh brach in einem Einfamilienhaus im Welser Stadtteil Schafwiesen ein Brand aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr loderten die Flammen bereits aus mehreren Fenstern im ersten Stock. Die Besitzerin bemerkte das Feuer im Erdgeschoss und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zwei Feuerwehren starteten sofort einen Löschangriff und verhinderten eine weitere Ausbreitung des Feuers. Die Brandursache war zum Zeitpunkt noch unklar, Verletzte gab es keine.

