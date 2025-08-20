Alles zu oe24VIP
Wohnmobil in Brand
© FF Hochburg

Auch in Gartenzaun

Brennendes Wohnmobil startete im Innviertel von "Geisterhand" und fuhr in Auto

20.08.25, 09:29 | Aktualisiert: 20.08.25, 11:46
Teilen

Das Geister-Fahrzeug beschädigte Pkw und Gartenzaun.

. Ein Wohnmobil ist Dienstag um 17.15 Uhr in Oberkriebach (Bezirk Braunau) in Vollbrand gestanden. Es war auf einem Parkplatz vor einem Haus abgestellt, als die Feuerwehr löschte. Plötzlich startete sich das Wohnmobil aus vorerst ungeklärter Ursache von selbst, nahm Fahrt auf und prallte in das zweite Fahrzeug seines Besitzers. Der 61-jährige Deutsche fuhr das erheblich beschädigte Auto weg, berichtete die Polizei.

Wohnmobil ausgebrannt
© FF Hochburg

Das brennende Wohnmobil steuerte weiter in den Gartenzaun des Nachbarn und beschädigte ihn stark. Die Feuerwehr löschte den Brand an dem nunmehr wieder stehenden Fahrzeug vollständig. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden, Brandursache dürfte ein defekter Kühlschrank im Inneren des Wohnmobils gewesen sein. Verletzte wurde niemand.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

