Bubble Days: Das Line up steht für Fest im Linzer Hafen

Der Eintritt zum größte Linzer Hafenfest bleibt wie gewohnt kostenlos.

Linz. Am 6. und 7. Juni verwandelt sich der Linzer Hafen erneut in eine pulsierende

Festivalzone. Bereits zum 13. Mal laden die LINZ AG BUBBLEDAYS zu einem unvergesslichen

Wochenende voller Action, Musik und Sommerfeeling ein.

Ein Highlight ist die Neuauflage des STIEGL BLOB THE TOP Contests, bei dem die besten

Blobber der Welt ihre spektakulärsten Stunts zeigen. Wer auf Adrenalinkicks steht, kann das

Blobben übrigens auch selbst ausprobieren.

Mitmachen können Kids & Erwachsene fast überall, so wie z. B. auch beim Roundnet,

beim Eisbaden oder bei einem Dance Workshop. Wer das Tanzen lieber anderen

überlässt, kann sich auf „Red Bull Dance Your Style“ freuen. Dabei liefern Profi-Tänzer

am Rasen vor der Main Stage mehrmals täglich eine Battle-Show. Das Beste daran: Wer

gewinnt, entscheidet allein das Publikum.

Auch Platz zum Chillen gibt es bei genug: Beim neuen HYPO OOE Beach Club mit

Cocktailbar, bei einem Stand der zwei großen Gastro-Areale oder unserer Wasserarena

XXL mit 2.700 m2 Sandstrand.

© Anna Buchegger ×

Musikprogramm: Von Anna Buchegger bis EsRAP

Für musikalische Highlights sorgt der Freitag auf der Main Stage mit internationalen Drum and

Bass Acts wie Andy C, A Little Sound und General Levy. Wer lieber andere Musik hört, kann

mit EsRAP & Gasmac Gilmore zum Sonnenuntergang tanzen und danach die Gewinner

des diesjährigen HipHop-Contests in der LINZ AG Cube Stage feiern.

Der Samstag startet mit Anna Buchegger beim FM4 Hafenfrühschoppen und endet mit HipHopActs wie LOH-renzo, Average, Ben Clean und Gola Gianni. Für den krönenden Abschluss wird

am Samstag die Queen of Urban Jazz sorgen: IAMDDB.

Wie im Vorjahr kann auch diesmal an den Gastronomieständen wieder sowohl bar als auch mit Karte bezahlt werden. Das ehemalige Cashless-System bleibt

Geschichte. Der Eintritt ist frei.

